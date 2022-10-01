Токио, , 01:59 — REGNUM Северная Корея запустила не менее двух ракет в сторону Японского моря, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на береговую охрану Японии.

Чучхе. КНДР Vk.comsolidarity_dprk

«Береговая охрана заявила, что по меньшей мере два снаряда было пущено из Северной Кореи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных заявило о пуске, вероятно, баллистической ракеты с территории КНДР в сторону Японского моря. Других подробностей не приводилось. Отмечалось, что это уже 22-е ракетное испытание в Северной Корее с начала 2022 года.

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