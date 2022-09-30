Токио, 1 октября, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Северная Корея запустила не менее двух ракет в сторону Японского моря, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на береговую охрану Японии.

Vk.comsolidarity_dprk Чучхе. КНДР

«Береговая охрана заявила, что по меньшей мере два снаряда было пущено из Северной Кореи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных заявило о пуске, вероятно, баллистической ракеты с территории КНДР в сторону Японского моря. Других подробностей не приводилось. Отмечалось, что это уже 22-е ракетное испытание в Северной Корее с начала 2022 года.