Минск, 2 октября, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Внешняя торговля Белоруссии по итогам восьми месяцев остается в минусе. В денежном выражении она сократилась на 6,8% к тому же периоду прошлого года и составила $47 145 млрд. Об этом сообщает Белстат.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

С января по август экспорт белорусских товаров составил $23,8 млрд, что на 3,2% ниже, чем за тот же период прошлого года. Импорт сократился на 10,3% и составил $23,2 млрд.

Больше всего просела торговля со странами, которые не входят в СНГ: экспорт сократился на 20% и составил $8,18 млрд, импорт просел на 18,2% до $8,2 млрд. В этот период на 8,8% увеличился экспорт в страны СНГ — до $15,6 млрд, импорт же снизился на 5,4% до почти $15,1 млрд.

Как сообщалоИА REGNUM, Белстат в текущем году перестал публиковать информацию о торговле Белоруссии с Евросоюзом.