Вашингтон, 1 октября, 2022, 01:52 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 30 сентября подписал законопроект о продлении временного финансирования правительства до 16 декабря, который также включает выделение киевскому режиму дополнительной помощи на $12,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Законопроект, обеспечивающий временное финансирование основных правительственных программ США, ранее был одобрен Конгрессом.

Если бы до 00:00 по местному времени 1 октября документ не получил одобрения Конгресса и президента США, с понедельника, 3 октября, ряд американских федеральных ведомств приостановили бы свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что правительство США не намерено отходить от нынешней поддержки киевского режима и готово защищать территорию НАТО вместе с союзниками.

Читайте также: Сенат США одобрил продолжение временного финансирования правительства