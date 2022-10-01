Нью-Йорк, США, , 01:47 — REGNUM Ремонтные работы по восстановлению поврежденных участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» будут непростыми, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совбезе организации.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, я уверен, что это непростая восстановительная операция», — заявил он.

Дипломат добавил, что для выяснения обстоятельств взрывов на трубопроводах России необходимо получить доступ в районы происшествия. После этого российские представители смогут оценить ущерб и запланировать ремонтно-восстановительные работы. Небензя добавил, что в расследовании диверсии на трубопроводах помимо России могут принять участие представители Германии, Дании и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Норвегии при ООН Мона Юул заявила, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла целенаправленная диверсия. По ее словам, авторы этой акции пытались посеять панику в Европе.