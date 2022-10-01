Ереван, , 22:21 — REGNUM Посла Белоруссии в Армении Александра Конюка вызвали в МИД этой страны из-за слов главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея о визите спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На днях министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, ссылаясь на визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению, заявил, что подобные визиты способствуют обострению конфликтов. На это отреагировали в МИД Армении и вызвали для беседы посла Белоруссии.

«Глава дипломатической миссии Белоруссии в Армении был приглашен в МИД Республики Армения, где ему были переданы озабоченность и соображения армянской стороны по поводу вышеуказанного заявления», — сказано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 17 сентября совершила визит в Ереван после обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.