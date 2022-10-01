Ереван, , 21:24 — REGNUM Официальный Ереван с целью разобщения армянской оппозиции поощряет создание новых оппозиционных структур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разобщённость среди армянской оппозиции на руку действующему руководству Армении. Например, имеется системная оппозиция, которая находится в парламенте и выступает единым фронтом против действующей власти, которое готовит население к очередной капитуляции. Есть также внесистемная оппозиция, большая часть которой является спойлером действующей власти и призвана аккумулировать протестные настроения, чтобы ими не могла воспользоваться активная системная оппозиция. При этом, рейтинг де-факто властей продолжает падать. Подавляющее большинство общества составляют неопределившиеся. Поэтому создание новых партий со стороны провластных сил не позволяет аккумулировать всё недовольство и направить его на смещение действующего режима», — сказал эксперт.

Напомним, что с апреля 2022 года в Армении проходят оппозиционные митинги и демонстрации.