Ереван, 1 октября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Официальный Ереван с целью разобщения армянской оппозиции поощряет создание новых оппозиционных структур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил сотрудник Института востоковедения РАНСергей Мелконян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Разобщённость среди армянской оппозиции на руку действующему руководству Армении. Например, имеется системная оппозиция, которая находится в парламенте и выступает единым фронтом против действующей власти, которое готовит население к очередной капитуляции. Есть также внесистемная оппозиция, большая часть которой является спойлером действующей власти и призвана аккумулировать протестные настроения, чтобы ими не могла воспользоваться активная системная оппозиция. При этом, рейтинг де-факто властей продолжает падать. Подавляющее большинство общества составляют неопределившиеся. Поэтому создание новых партий со стороны провластных сил не позволяет аккумулировать всё недовольство и направить его на смещение действующего режима», — сказал эксперт.

Напомним, что с апреля 2022 года в Армении проходят оппозиционные митинги и демонстрации.