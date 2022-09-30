Москва, 1 октября, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Срабатывание аварийной пожарной сигнализации произошло на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Это следует из переговоров космонавтов 30 сентября с Центром управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведёт NASA.

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Как уточнил российский космонавт Сергей Прокопьев, сработала пожарная сигнализация, визуально никаких признаков возгорания нет. Возможно, срабатывание было ложным.

По словам Прокопьева, ни запаха, ни дыма не наблюдается, все показатели в норме. По итогам переговоров со специалистами ЦУП был сделан вывод, что срабатывание датчика дыма было ложным. Космонавтам было дано поручение отключить некорректно функционирующий датчик.

Напомним, на МКС продолжают работу российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и Франциско Рубио, также на МКС работает астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Землю с МКС вернулся экипаж пилотируемого корабля «С. П. Королёв» («Союз МС-21»).