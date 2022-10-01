Джакарта, , 01:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на острове Суматра в Индонезии, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Суматра (сс) gbohne

Эпицентр подземных толков находился в 40 км от города Сиболга (провинция Северная Суматра). Их очаг залегал на глубине 13,2 км. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября на Суматре зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1.

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