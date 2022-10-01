Нью-Йорк, США, , 01:33 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 сентября — последнего рабочего дня недели — снижением.

Падение Mike Licht

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 500,10 пункта (1,71%), до уровня 28 725,61 пункта. S&P 500 подешевел на 54,85 пункта (1,51%), до уровня 3585,62 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 161,89 пункта (1,51%), до уровня 10 575,62 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,53 (1,88%), до уровня $79,70 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 сентября снижением. Больше других потерял Nasdaq.

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