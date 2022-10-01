Мелитополь, , 01:14 — REGNUM До 30 человек возросло число погибших в результате киевских боевиков по колонне на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Об этом 30 сентября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Рогов, число погибших в результате удара террористов Владимира Зеленского по колонне автомобилей с гражданским населением возросло до 30 человек, 88 человек ранены.

Среди погибших в результате артиллерийского удара киевских боевиков двое детей: девочка 11 лет и мальчик 14 лет. Ранена девочка трёх лет.

По словам Рогова, таким образом киевский режим мстит людям за желание воссоединиться с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 погибших в результате артобстрела боевиками Киева колонны автомобилей мирных жителей.

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