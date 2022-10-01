Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Президент США Джо Байден якобы считает, что дипломатическое урегулирование ситуации вокруг территории бывш. УССР возможно, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что я скажу, так это то, что президент Байден считает, что дипломатическое урегулирование [ситуации вокруг территории б. УССР] возможно, но только в соответствии с основными положениями Устава ООН, под которыми все подписались», — заявил он.

При этом Салливан отказался комментировать высказывания Владимира Зеленского, который отказался вести любые переговоры с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Он сослался на то, что не знает контекст этого высказывания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит оказывать всяческую поддержку киевскому нацистскому режиму. Также он отметил, что готов защищать территорию стран НАТО вместе с союзниками.