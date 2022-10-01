Уагадугу, , 00:46 — REGNUM Государственный переворот, совершенный группой военных, произошел в Буркина-Фасо, сообщило агентство Reuters.

Столица Буркина-Фасо Уагадугу (сс) Sputniktilt

Президент страны подполковник Поль-Анри Сандаого Дамибу был отстранен от власти. Инициаторы мятежа вышли в прямой эфир государственного телевидения и объявили, что он больше не является главой государства.

По словам участников госпереворота, Дамиба потерял способность справляться с ухудшающейся ситуацией, касающейся кризиса в сфере безопасности и усиления боевиков.

Местонахождение свернутого президента не уточняется. Новым главой Буркина-Фасо назначен капитан Ибрагим Траоре. Кроме того, мятежники распустили правительство, приостановили действие конституции, запретили любую политическую деятельность и закрыли границы страны на неопределенное время.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Буркина-Фасо Уагадугу началась перестрелка. Звуки выстрелов раздавались в месте, где находится военного лагеря, который расположен рядом с городом, а также в ряде городских районов.

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