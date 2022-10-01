Жирона, Испания, , 00:29 — REGNUM Как минимум 15 человек пострадали в результате мощного взрыва в доме культуры в испанском городе Жироне. Об этом 30 сентября сообщает издание Periodico.

Взрыв

Уточняется, что взрыв мог произойти в ходе экспериментов в рамках Европейской исследовательской ночи, организованной университетом Жироны. Могла произойти детонация ёмкости с жидким азотом.

По предварительным данным, в ходе экспериментов с жидким азотом, взорвался один из баллонов с веществом. Пострадали сотрудники, проводившие эксперимент, и зрители. Серьёзные ранения получил человек, державший ёмкость с азотом и ещё трое взрослых, находившихся рядом с ним, все четверо госпитализированы. 11 человек, в том числе девять детей, отделались небольшими ушибами.

Как пояснил представитель Университета Жироны, организатора мероприятия, подобная научно-просветительская встреча проводится на регулярной основе. Эксперимент с жидким азотом проводился много лет и считался безопасным.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины, приведшие к взрыву, проверяются.