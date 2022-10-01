Нью-Йорк, США, , 00:27 — REGNUM Норвежские власти получили информацию, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла целенаправленная диверсия, заявила постпред Норвегии в ООН на заседании Совета Безопасности организации Мона Юул.

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Дипломат отметила, что авторы этой акции намеревались «посеять панику в Европе». Она также сообщила, что Осло приветствует проведение расследования по поводу повреждений газопроводов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что случившееся на «Северных потоков» представляет собой акт государственного терроризма.

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