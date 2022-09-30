Ереван, 1 октября, 2022, 01:06 — ИА Регнум. В обстановке нынешнего военного дисбаланса в Закавказье мир в регионе невозможен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил сотрудник Института востоковедения РАНСергей Мелконян.

Mod.gov.az Солдаты азербайджанской армии

«Что касается мирного урегулирования, то на повестке пока предложения азербайджанской стороны, которые являются не «мирным договором», а вторым актом капитуляции. Подобный подход не может рассматриваться в логике мирного урегулирования. Более того, переговоры продолжают происходить при непрекращающемся силовом давлении, что свидетельствует об отказе доброй воли со стороны Баку и Анкары в отношении мирного урегулирования. Поэтому в данном регионе мир возможен только при создании военно-политического баланса. Сегодня наблюдается серьезный дисбаланс на фоне милитаризации Азербайджана и Турции. Более того, на другой чаше весов Армения фактически осталась одна. Это связано как с пассивностью России и ее нежеланием занять одну из сторон, как и с нежеланием руководства в Ереване идти на сближение с Ираном для создания политического баланса», — сказал эксперт.

Напомним, что 12 сентября азербайджанские войска перешли в наступление вдоль линии границе с Арменией, что привело к резкому обострению обстановки в регионе.