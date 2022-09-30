Москва, 30 сентября, 2022, 23:56 — ИА Регнум. В социальных сетях распространяется копия фальшивого приказа МВД России о якобы организации работы по призыву на военную службу иностранных граждан, находящихся на российской территории. Об этом сообщили в посольстве России в Киргизии.

Ложь

«Это фейк. Данная информация не соответствует действительности», — подчёркивают в диппредставительстве.

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Российские дипломаты призвали граждан Киргизии и других иностранцев не поддаваться провокациям и ориентироваться только на официальную информацию государственных органов России.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в Вооружённые силы страны. Планируется мобилизовать 300 тысяч граждан, служивших в армии, имеющих востребованные военные специальности и боевой опыт.

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