Анкара, , 23:49 — REGNUM Турция подготовилась к зиме и полностью наполнила свои подземные газохранилища, заявил 30 сентября турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

На своей странице в соцсетях он сообщил о 100% заполненности газохранилищ.

«Последние приготовления к зиме завершены. Наши подземные хранилища газа в Силиври и Туз Гёлю наполнены на 100%», — написал министр.

В то же время руководство Евросоюза и стран Европы заявляет о тяжелой ситуации в энергетике и выражает опасения на счёт перспективы «тяжелой зимы».

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