В Турции заявили о готовности к зиме и полных газохранилищах
Анкара, 30 сентября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Турция подготовилась к зиме и полностью наполнила свои подземные газохранилища, заявил 30 сентября турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
На своей странице в соцсетях он сообщил о 100% заполненности газохранилищ.
«Последние приготовления к зиме завершены. Наши подземные хранилища газа в Силиври и Туз Гёлю наполнены на 100%», — написал министр.
В то же время руководство Евросоюза и стран Европы заявляет о тяжелой ситуации в энергетике и выражает опасения на счёт перспективы «тяжелой зимы».