Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 00:01 — REGNUM Желание населения Запорожской области вернуться в состав России сбылось. Об этом ИА REGNUM заявил профессор политологии Университета в Восточном Сараево (Босния и Герцеговина) Срджан Перишич, который в качестве международного наблюдателя следил за ходом референдума в Запорожской области с 24 по 27 сентября.

Российская Федерация с 30.09.2022 (c) ИА REGNUIM

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Напомним, что 30 сентября в Кремле были подписаны четыре договора о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Это решение было принято на основании результатов референдумов в республиках Донбасса и на освобожденной от нацистов территории бывш. УССР.

Перишич рассказал, что во время голосования у него была возможность разговаривать с участниками референдума, и что все они, особенно молодежь, высказывали надежду, что Запорожская область через несколько дней станет частью России.

«Я говорил и с главой Запорожской области Евгением Балицким. Он тогда сказал, что у населения области уже нет никаких сомнений, и что все ждут, когда произойдет этот исторический шаг возврата в состав Российской Федерации», — рассказал Перишич.

По словам эксперта, резко отрицательная реакция Запада на воссоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией вполне ожидаема, так как уже давно не только США, но и все страны НАТО являются одной из сторон конфликта.

«То, что они не признают результаты референдума, уже не должно никого удивлять. Запад уже более восьми лет покровительствует киевскому режиму и не может покинуть эту матрицу, которую сам и создал. И так будет вплоть до окончательного поражения киевского режима, так как поражение режима в Киеве будет прежде всего поражением Запада», — отметил Срджан Перишич.