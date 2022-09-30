Приштина, Сербия, , 23:46 — REGNUM Студенческий центр Университета Приштины 30 сентября запустил конкурс на предоставление питания в студенческой столовой по цене 15 евро в месяц.

Пионерлагерь. Столовая Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дополнительный конкурс был запущен по заявкам студентов. По результатам конкурса питание получат еще 1000 студентов.

Отбор студентов будет проводиться по критериям, установленным правительством Косово.

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