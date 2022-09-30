Приштина, Сербия, 30 сентября, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Студенческий центр Университета Приштины 30 сентября запустил конкурс на предоставление питания в студенческой столовой по цене 15 евро в месяц.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Пионерлагерь. Столовая

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дополнительный конкурс был запущен по заявкам студентов. По результатам конкурса питание получат еще 1000 студентов.

Отбор студентов будет проводиться по критериям, установленным правительством Косово.