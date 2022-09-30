Грозный, , 23:43 — REGNUM В новейшей истории России произошло одно из важнейших событий: в состав страны вошли четыре региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, написал 30 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рамзан Кадыров «Сегодняшний день, без всякого сомнения, один из самых ярких и замечательных в новой истории России».

Глава Чечни признался, что искренне рад за жителей этих регионов, которые находились под частичной или полной оккупацией бандеровцев, потом были освобождены в ходе спецоперации, и теперь настал конец их страданиям — у них начинается новая жизнь «в нашей братской и дружной семье».

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