Грозный, 30 сентября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. В новейшей истории России произошло одно из важнейших событий: в состав страны вошли четыре региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, написал 30 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров «Сегодняшний день, без всякого сомнения, один из самых ярких и замечательных в новой истории России».

Глава Чечни признался, что искренне рад за жителей этих регионов, которые находились под частичной или полной оккупацией бандеровцев, потом были освобождены в ходе спецоперации, и теперь настал конец их страданиям — у них начинается новая жизнь «в нашей братской и дружной семье».