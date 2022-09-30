Приштина, Сербия, 30 сентября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Косово и Великобритания 30 сентября заключили соглашение о совместной доставке военных и участии в военных миссиях.

Royalnavy.mod.uk Флот Великобритании

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе визита в Великобританию министр обороны Косово Арменд Мехай провел встречу с британским коллегой Джеймсом Хиппи.

В ходе встречи Мехай от лица Косово предложил Киевскому режиму помощь в борьбе с российскими войсками на территории б. УССР.