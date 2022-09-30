Ереван, 1 октября, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Целью политики Азербайджана и Турции является установление полного контроля над Карабахом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил сотрудник Института востоковедения РАНГеоргий Мелконян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Ситуация в регионе довольно резко меняется: от резкого масштабного обострения к продолжительному затишью. Однако принимая во внимание стратегические цели Турции и Азербайджана, относительно спокойная ситуация является временным явлением на фоне основного тренда: военного давления с целью получить коридоры и оккупировать ряд районов Армении. Это касается армяно-азербайджанской границы. Говоря о перспективе Нагорного Карабаха, присутствие российских миротворцев временно сдерживает Турцию и Азербайджан от масштабной агрессии. Подчеркну, что временно. Поскольку целью тандема Баку-Анкара является установление полного контроля над Нагорным Карабахом с параллельным изгнанием местного населения, последующая агрессия является вопросом времени», — сказал эксперт.

Напомним, что в середине сентября азербайджанские войска перешли в наступление на границе с Арменией.