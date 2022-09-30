Мюнхен, Германия, 30 сентября, 2022, 23:27 — ИА Регнум. 19-летний атакующий полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала с оценкой 8.93 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 8-го тура немецкой Бундеслиги 2022/23 «Бавария» — «Байер-04» (4:0).

ФК Бавария Мюнхен

В матче с леверкузенской командой Джамал Мусиала отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами, двумя успешными обводками и тремя удачными отборами. Точность передач немецкого полузащитника составила 89%.

В текущем сезоне на счету Джамала Мусиалы 8 (5+3) очков по системе гол+пас в семи матчах чемпионата Германии.

Действующее соглашение Мусиалы с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2026 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 80 миллионов евро.