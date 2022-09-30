Мюнхен, Германия, 30 сентября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. 30 сентября мюнхенская «Бавария» в первом матче 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 разгромила леверкузенский «Байер» со счетом 4:0. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

ФК Бавария Мюнхен

Забитыми мячами в составе «Баварии» отметились Лерой Сане (3’ Джамал Мусиала), Джамал Мусиала (17’ Томас Мюллер), Садио Мане (39’ Джамал Мусиала) и Томас Мюллер (84’). Стоит отметить, что гол Мане стал для сенегальца первым в составе «Баварии» с конца августа.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Нойер, Упамекано (Мазрауи, 82’), де Лигт, Павар, Дэвис, Киммих, Сане (Шупо-Мотинг, 75’), Мане (Гнабри, 65’), Забитцер (Горецка, 66’), Мусиала (Гравенберх, 82’), Мюллер.

«Байер-04»: Градецк, Та, Баккер (Инкапье, 46’), Коссуну, Тапсоба, Андрих, Демирбай, Хадсон-Одои (Адли, 61’), Диаби (Гложек, 75’), Фримпонг (Арангис, 46’), Шик (Азмун, 61’).