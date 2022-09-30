Приштина, Сербия, , 23:22 — REGNUM В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) 30 сентября прокомментировали продолжающуюся уже свыше пяти месяцев забастовку работников образования.

Призрен, Косово Diego Delso

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления Детского фонда:

«Ученики начальных и средних школ Косово уже четыре недели не имеют доступа к образованию. ЮНИСЕФ глубоко обеспокоен этой задержкой начала учебного года, особенно в то время, когда все усилия должны быть сосредоточены на восполнении потерь в обучении из-за пандемии COVID-19».

Свыше 300 тысяч косовских школьников оказались вынуждены отложить учебу из-за забастовки педагогов, с 25 августа требующих повышения заработной платы из-за инфляции. В правительстве Косово пообещали педагогам ежемесячные выплаты в размере 50 евро до начала 2023 года.

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