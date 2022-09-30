Приштина, Сербия, 30 сентября 2022, 23:22 — REGNUM В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) 30 сентября прокомментировали продолжающуюся уже свыше пяти месяцев забастовку работников образования.
Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления Детского фонда:
Свыше 300 тысяч косовских школьников оказались вынуждены отложить учебу из-за забастовки педагогов, с 25 августа требующих повышения заработной платы из-за инфляции. В правительстве Косово пообещали педагогам ежемесячные выплаты в размере 50 евро до начала 2023 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Косово ввело визовый режим для граждан России