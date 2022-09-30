Бергамо, Италия, 30 сентября, 2022, 23:19 — ИА Регнум. 29-летний хавбек «Аталанты» из Бергамо Руслан Малиновский может бесплатно перейти в «Рому» летом 2023 года. Об этом 30 сентября сообщает издание Calciomercato.

Football.ua Руслан Малиновский

По информации источника, «Рома» еще не делала официальных предложений, но в клубе попросили агента футболиста рассмотреть вариант возможного переезда Малиновский в римский клуб после завершения сезона.

Действующее соглашение Малиновского с «Аталантой» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Руслан Малиновский принял участие в семи турах итальянской Серии А 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.