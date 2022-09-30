Бишкек, 30 сентября, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Киргизии воздержаться от поездок в Таджикистан. Об этом говорится в официальном заявлении киргизского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Также киргизстанцам советуют временно отказаться от попыток транзита через территорию Таджикистана при поездках в другие страны.

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Свои рекомендации МИД объясняет участившимися случаями безосновательного ограничения въезда граждан Киргизии в Таджикистан, прилетевших в аэропорт таджикской столицы.

«Киргизская сторона не получала в установленном международным договором уведомления таджикской стороны об изменении порядка въезда и выезда граждан Киргизии в и из Таджикистана», — констатирует внешнеполитическое ведомство.

Сейчас киргизские дипломаты пытаются выяснить обстоятельства и причины введения таджикским властями этих неофициальных ограничений.

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