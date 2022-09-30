Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 23:11 — ИА Регнум. 28-летний колумбийский опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вернулся в расположение санкт-петербургской команды. Об этом 30 сентября сообщает агент футболиста Луис Фелипе Поссо.

Андрей Пронин ИА REGNUM Барриос

«Вильмар вернулся в Россию. Он будет готов сыграть уже в следующем матче», — цитирует представителя Барриоса издание Sport24.

В текущем сезоне Вильмар Барриос принял участие в десяти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

2 октября «Зенит» в матче 11-го тура чемпионата России сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», а стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.