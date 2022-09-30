Нижний Новгород, 30 сентября, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Имя София лидирует в рейтинге самых популярных женских имён в Нижегородской области. Об этом сообщили в главном управлении регионального ЗАГСа сегодня, 30 сентября.

Pixabay.com Новорожденный

Так, только с начала 2022 года в регионе зарегистрировали 384 новорожденных, которых родители нарекли Софьями.

Также стало известно о том, что за девять месяцев текущего года в Нижегородской области родились 83 девочки с именем Вера, 26 — с именем Надежда и 22 — с именем Любовь.

ИА REGNUM напоминает, что 30 сентября в России ежегодно отмечается православный праздник — День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.