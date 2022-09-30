Милан, Италия, , 23:05 — REGNUM 1 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в центральном матче восьмого тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с римской «Ромой». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

На данный момент «Интер» с четырьмя победами и 12-ю набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Рома», набрав 13 очков, располагается позицией выше.

В последний раз «Интер» и «Рома» играли между собой 23 апреля 2022 года в матче 34-го тура Серии А прошлого сезона. Тот матч завершился уверенной победой «нерадзурри» со счетом 3:1, а забитыми мячами отметились Дензел Думфрис (30’ Хакан Чалханоглу), Марцело Брозович (40’ Иван Перишич), Лаутаро Мартинес (52’ Хакан Чалханоглу) и Генрих Мхитарян (85’ Эльдор Шомуродов).