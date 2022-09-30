Рим, , 23:05 — REGNUM Резкий рост стоимости основных потребительских товаров в Италии приведет к увеличению годовых расходов каждой семьи на тысячу евро или более, с такой оценкой выступили 30 сентября в национальном союзе потребителей.

Сто евро stux

В зависимости от числа детей в семье (1,2 или 3) повышение в среднем составит соответственно 819, 907 и 1084 евро, подсчитали эксперты.

Для значительной части граждан этот рост — настоящее «землетрясение», бонуса в размере 200 евро от правительства уже недостаточно, полагают руководители организации.

Ранее в национальной службе статистики сообщили, что по данным за сентябрь инфляция в Италии составила 8,9%, рост стоимости основных потребительских товаров — 11% (самый высокий показатель с 1983 года).