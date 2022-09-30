30 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили воссоединение России с республиками Донбасса, а также с Херсонской и Запорожской областями.

Светлана Рыбина, , 23:19 — REGNUM Воссоединение с Российской Федерацией новых субъектов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Карта России Иван Шилов (c) ИА REGNUIM

«Николаеву и Одессе приготовиться», — написал Сергей П.

Многие пользователи считают, что Запад, как бы он ни пытался загнать нашу страну в угол и затравить народ России, всё равно потерпел сокрушительное поражение, ведь вместо крушения Российской Федерации мы прекрасно видим, как наша держава становится больше и сильнее.

«Это очевидное доказательство превосходства России в политике и стратегии. Пока Киев слушает полубезумных западных кураторов, он теряет территории и получает от ворот поворот от НАТО. Россия ширится и обретает новых союзников», — указывает Степан Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России должно подарить людям долгожданную свободу и независимость от власти подлого прозападного капитала.

Донбасс, Запорожье и Херсон воссоединились с Россией Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Интересно, а кому отойдут заводы, корабли и пароходы, находящиеся на воссоединённых территориях?» — задаётся вопросом Ольга Ч.

«Мне кажется, что вернувшиеся в состав России регионы должны обрести не только долгожданный мир, но то благополучие, которого 30 лет их лишал киевский неонацистский режим. Для этого нужно построить на этих территориях производства, наладить сельское хозяйство и не допустить, чтобы всё это богатство прибрали к рукам российские, либо же старые киевские олигархи. Народ должен понять, что теперь он хозяин своей жизни!» — указывает Николай К.

Часть людей полагает, что Россия теперь обязана подарить людям, которые доверили ей свою безопасность, мир и процветание. Для этого предстоит пройти непростой путь по уничтожению в этих регионах всех нацистов.

«Мы очень счастливы за людей, которые обрели долгожданную безопасность. Всё это время они страдали от рук нацистов! Теперь они дома. Теперь они в тишине и безопасности!» — считает Валерия Б.

«Рано праздновать. Нам предстоит долгий и мучительный процесс по очищению воссоединённых земель от нацистской пакости, которая глубоко въелась в эту многострадальную землю», — отметил Максим М.

Нашлись и те, кто уверены, что четыре новых региона — это не предел, а лишь первый этап по восстановлению России в её естественных очертаниях. Граждане убеждены, что вслед за территориями бывшей УССР в состав РФ вернутся и земли сопредельных стран.

«Большая историческая страна возвращается к своим естественным границам. Это всё в рамках справедливости. Думаю, злопакостное ближнее зарубежье напряглось. А Финляндия в курсе, кстати, что она в своё время была в составе Российской империи? Лучше таким как она и Прибалтике рот на замке держать и не дёргаться в сторону России. Я искренне желаю, чтобы все мы жили в мире и согласии», — написал Дамир С.

Напомним, 30 сентября в Георгиевском зале Кремля были подписаны четыре договора о воссоединении с Российской Федерацией новых субъектов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.