Лондон, 30 сентября, 2022, 23:02 — ИА Регнум. 1 октября лондонский «Арсенал» в матче девятого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 по футболу сезона 2022/23 встретится с «Тоттенхэмом». Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», а стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судья — Гари Бесвик и Ли Беттс.

После семи сыгранных матчей «Арсенал» под руководством Микеля Артеты с шестью победами и 18-ю набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2022/23. «Тоттенхэм», набрав 17 очков, располагается двумя позициями ниже.