Нижний Новгород, , 23:01 — REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области запретило продажу детям и подросткам зажигалок и баллончиков со сжиженным газом. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Горящая зажигалка Pixabay.com

Нарушителям торговых ограничений грозит административная ответственность. При этом наказывать будут и тех нижегородцев, которые купят детям зажигалки по их просьбе.

Поводом для введения запрета послужил рост числа случаев токсикомании среди несовершеннолетних граждан, в том числе приведших к тяжёлому отравлению и даже смертельному исходу.