Афины , 30 сентября, 2022, 23:08 — ИА Регнум. В министерстве миграции и предоставления убежища Греции 30 сентября опубликовали отчет о легально прибывших в страну иностранцах в Греции, согласно которому граждане Албании составляют большинство иностранцев в стране.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вид на жительство в Греции получили 291 868 албанских беженцев, что составляет 61,4% постоянно проживающих в стране иностранцев.

Около 13 329 албанских граждан получили специальные удостоверения как представители греческого меньшинства. Они составляют 67% иностранцев, получивших этот статус.

По данным министерства миграции и убежища Греции, за тот же период год назад количество албанцев с действующим видом на жительство было значительно выше.

В августе 2021 года, по данным министерства миграции и предоставления убежища Греции, вид на жительство в Греции получили 422 954 иммигранта из Албании имели и 63,07% постоянных иностранцев в Греции.

Многие албанцы, которые годами жили в Греции, недавно эмигрировали в страны Северной Европы и в Великобританию из-за трудностей с трудоустройством в Греции и ростом цен.