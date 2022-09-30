Нижний Новгород, 30 сентября, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Мобилизованным по ошибке жителям Нижегородской области придётся некоторое время пробыть в военкомате или военной части. Об этом в своём телеграм-канале пишет председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

По его словам, если факт ошибочного призыва на военную службу подтвердится, то необходимо будет провести ряд бюрократических процедур.

«Сначала эта информация должна быть доведена до военного комиссариата, где гражданин был ошибочно призван. Затем военкомат должен найти ему замену», — пояснил спикер нижегородского парламента.

Люлин отмечает, что всё это время мобилизованный по ошибке должен будет оставаться на сборном пункте или в военной части. При этом его обязаны обеспечивать питанием вплоть до прибытия замены.