Химки, Московская область, , 22:53 — REGNUM 1 октября «Химки» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграют с московским ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки», а стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК «Химки»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный арбитр — Алексей Лапатухин.

На данный момент ЦСКА с шестью победами и 20-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. «Химки», набрав восемь очков, располагаются на 13-й строчке.

В последний раз «Химки» и ЦСКА играли между собой 9 апреля в матче 24-го тура чемпионата России 2021/22. Тот матч завершился волевой победой «Химок» со счетом 4:2.