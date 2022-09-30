Рим, , 22:52 — REGNUM Аналитики Prometeia пересмотрели свой прогноз по росту экономики Италии в 2023 году, снизив показатель с 1,9% до 0,1%, передают национальные СМИ 30 сентября.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что главные причины столь резкого ухудшения ситуации — рост цен на энергоносители и инфляция.

В еврозоне, по мнению экспертов Prometeia, вместо роста на 1,6% и вовсе последует снижение уровня ВВП на 0,1%.

При этом прогнозы на текущий (2022) год более оптимистичные: предполагается, что ВВП Италии вырастет даже не на 2,9%, а на 3,4%.