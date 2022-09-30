Мессина, Италия, 30 сентября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Летом 2022 года спасательные службы Италии совершили 1102 авиавылета для тушения лесных пожаров, сообщили в департаменте гражданской обороны 30 сентября.

Лесной пожар

В сравнении с 2021 годом показатель снизился почти на четверть.

В то же время увеличилось число регионов, где для тушения пожаров приходилось задействовать авиацию. Больше всего заявок поступало из южных регионов — Сицилии и Калабрии.