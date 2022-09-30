Стокгольм, 30 сентября, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев вызван в МИД Швеции по вопросу возвращения в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом 30 сентября сообщила шведский министр иностранных дел Анн Линде на своей странице в «Твиттер».

Pixabay.com Флаг Швеции

«Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла России, чтобы осудить незаконную попытку аннексии дополнительной территории [бывшей УССР]», — написала Линде.

По её словам, это является «нарушением международного права», а Швеция «непоколебимо поддерживает киевский режим».

Напомним, 30 сентября по итогам референдумов о вхождении в состав России Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области воссоединились с Российской Федерацией.