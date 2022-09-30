Балахна, Нижегородская область, , 22:45 — REGNUM Правоохранительные органы совместно с оперативниками Федеральной службы безопасности России задержали жителя Балахны, пытавшегося поджечь здание военкомата, передают нижегородские СМИ сегодня, 30 сентября.

Поджог

По имеющейся информации, против 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о переквалификации дела на статью «Теракт», что грозит неудавшемуся поджигателю тюремным заключением на срок от десяти до пятнадцати лет.