Рим, , 22:44 — REGNUM Власти Италии не должны сверх меры наращивать госдолг, заявил 30 сентября глава Центробанка страны Иньяцио Виско.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

В противном случае есть опасность, что возможность снижения уровня госдолга окажется под угрозой, отметил он.

Снижение госдолга — необходимое условие для устойчивого роста экономики, а попытка справиться с «энергетическим шоком» только финансовыми вливаниями приведет к росту инфляции, подчеркнул Виско.

Госдолг Италии превышает 150% ВВП. Уровень годовой инфляции — 8,9%, цены на основные товары за год выросли на 11% (рекорд за 39 лет).