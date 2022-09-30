Турин, Италия, , 22:41 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» попытается подписать 33-летнего испанского флангового атакующего защитника каталонской «Барселоны» Хорди Альбу в январское трансферное окно. Об этом 30 сентября сообщает издание Diario Sport.

Логотип Ювентуса

По информации источника, «Ювентус» уже отправил в «Барселону» запрос о трансфере игрока.

Действующее соглашение Альбы с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанца в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Хорди Альба принял участие лишь в четырех матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.