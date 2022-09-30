Скопье, 30 сентября, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Македонское статистическое агентство 30 сентября опубликовало результаты переписи населения, прошедшей в сентябре–октябре 2021 года.

Скриншот с видео Svadba Lukaš a Evka , Michalovce 3.9.2016 Свадьба

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в браке состоит 65,3% граждан Северной Македонии среди лиц старше 15 лет, при этом никогда не заключали брака 23,8% лиц этой возрастной группы. В разводе состоит лишь 1,6% граждан старше 15 лет, при этом 7% взрослого населения пережили смерть супруга.

Согласно переписи, совместное проживание гетеросексуальных пар в стране в 98,4% начинается уже после свадьбы.

Согласно переписи, 90% населения Северной Македонии родилось в стране проживания.