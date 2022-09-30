СБ ООН не принял резолюцию по референдумам из-за вето России
Нью-Йорк, США, 30 сентября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. РФ использовала право вето на голосовании СБ ООН по резолюции, осуждающей референдумы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о воссоединении с Россией. В итоге резолюция не была принята 30 сентября.
Un.org
Китай в Совбезе ООН
При голосовании воздержались Китай, Индия, Бразилия и Габон.
Поддержали инициированную американцами резолюцию, помимо США, Франция, Британия, Норвегия, ОАЭ, Мексика, Ирландия, Кения, Гана и Албания.
Между тем в Кремле состоялось подписание договоров о воссоединении с Россией двух республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.